ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول بأفغانستان أمس إلى 11 قتيلا و95 جريحا

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أكدت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذى استهدف تجمعا لساسة أفغان والمئات من مؤيديهم غربى العاصمة كابول أمس إلى 11 قتيلا.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية نصرت رحيمى قوله إن ثلاث سيدات من بين قتلى الهجوم، مضيفا أن 95 شخصا آخرين، بينهم 12 امرأة، أصيبوا بجروح جراء الهجوم.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أن الهجوم نفذته حركة (طالبان)، وذلك على الرغم من تبنى تنظيم (داعش) الإرهابى المسؤولية ، مضيفا أنه تم اعتقال مشتبه به على صلة بالحادث.

ووقع الهجوم أمس فى حوالى الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي) أثناء قيام الرئيس التنفيذى لأفغانستان عبد الله عبد الله بإلقاء خطاب خلال احتفالية لإحياء الذكرى السنوية الـ24 لوفاة "عبد العلى مزاري" زعيم حزب الوحدة الإسلامى الذى قتل على يد مسلحى طالبان عام 1995.