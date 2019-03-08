إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية لخلاف على ملكية أرض بالمنشأة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاة المركزى جنوب محافظة سوهاج، 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز المنشاة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بوصول "ناصر ط أ ح" 29 سنة تاجر سيارات ويقيم بناحية الدناقله دائرة المركز مصاباً "طلق ناري بالقدم اليمني" و"محمد ع م أ" 25 سنة مزارع مصاباً "طلق ناري بالذراع اليمنى وآخر بالجانب الأيمن"، و"أسامة م ع" 50 سنة صاحب شركة أدوية ويقيم بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا مصاباً "طلق ناري بالقدم اليسرى".

وبسؤال المصابين اتهموا كل من "عبد المجيد أ ع" وشهرته "مؤمن" 29 سنة ويقيم بناحية أولاد سلامة دائرة المركز و"ممدوح ص ي" 45 سنة عامل ويقيم بناحية الدناقله دائرة المركز بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الثاني السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 55507 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.