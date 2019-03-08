إحالة المتهم بقتل صاحب فاترينة بسبب معاكسته فتاة للمحاكمة

كتب بهجت أبو ضيف

أحالت نيابة شمال الجيزة الشاب المتهم بقتل صاحب فاترينة هواتف محمولة إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 17 مارس الجارى لبدء محاكمته.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم عثمان إسماعيل "عامل" يبلغ من العمر 23 عاما، ضرب المجنى عليه مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "مطواة" بأن سدد إليه طعنة استقرت بصدره، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى الموت.

وتم الكشف عن الجريمة بتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من مستشفى الموظفين، يفيد وصول "أ.ص" صاحب فاترينة هواتف محمولة، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، مما أسفر عن مفارقته الحياة عقب نقله للمستشفى.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مقيم بمنطقة إمبابة، سابق اتهامه فى 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، نشبت بينه مشادة كلامية وبين الشاب المتهم "عثمان" بسبب معاكسة المجنى عليه لفتاة بمنطقة سكن المتهم، تطورت إلى مشاجرة بينهما، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بمطواة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، لتقرر إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وتحدثت والدة الشاب المتهم عن كيفية تورط إبنها فى الحادث، فقالت أن إبنها ارتكب الجريمة دون قصد منه، حيث أنه كان يعمل سائق توك توك، للإنفاق على نفسه، وثناء توقفه ببلكونة الشقة سكنهم بمنطقة إمبابة، فوجىء بشاب يدعى " أ.ص" صاحب فاترينة هواتف محمولة، متوقف أسفل المنزل، يتسبب فى مضايقة ومعاكسة فتاة أثناء سيرها بالشارع، فأسرع إليه إبنها وطلب منه الانصراف من المكان، بسبب المضايقات التى تتعرض لها السيدات والفتيات، إلا أنه فوجىء بالقتيل يتشاجر معه، ويعتدى عليه بضربه برأسه فى وجهه، ثم أشهر سلاحا أبيض "مطواة"، وحاول الإعتداء بها على ابنها، ما اضطره للتصدى للمجنى عليه، والإمساك بيده وخلال المقاومة بينهما أصيب صاحب فاترينة الهواتف بجرح نافذ من الناحية اليسرى، حيث حاول نقله إلى المستشفى لانقاذه إلا أنه فارق الحياة عقب ذلك.

وأضافت أن إبنها لم يهرب عقب الحادث، وسلم نفسه لقسم شرطة إمبابة، مؤكدة أنه لم يقصد قتل المجنى عليه.