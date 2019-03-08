أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: الدوحة تستخدم الإخوان لزعزعة أمن الدول العربية

كتب أحمد جمعة

أكد الشیخ عبدالله بن فھد آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، أن النظام القطرى یسیر للھاویة فى ظل سیطرة النظامین الإیرانى والتركى علیه، مشيرا إلى استخدام الدوحة لجماعة الإخوان الإرهابية كأدوات یحركھا النظام القطرى حالیاً لمصالحھا الشخصیة وزعزعة الأمن فى الخلیج والدول العربیة.

ولفت آل ثانى فى حوار مع صحيفة عكاظ السعودية إلى أن 80 % من الأسرة الحاكمة فى قطر یرفضون السیاسة القطریة، مشیراً إلى أن الحاكم الفعلى لقطر ھو حمد بن خلیفة وابنه تمیم مجرد واجھة، مشددا على أن "حمد بن خلیفة" مسكون بعقدة تجاه السعودیة، كما أنه حاقد علیھا وله أھداف انتقامیة من الریاض.

وأشار "آل ثانى" إلى الخسائر الكثیرة التى لحقت بالنظام القطرى ومشاریعه التآمریة، مضيفا "قناة بي إن سبورت معروضة الآن للبیع، كما أن الخطوط القطریة تتكبد خسائر كثیرة، وكذلك البنوك ودین قطر العام وصل إلى 700 ملیار ريال وهذا الرقم فى ازدياد مستمر".

وأوضح أن قضیة قبیلة الغفران وسحب الجنسية تقلق النظام القطرى بشكل كبیر، وأن قبیلة الغفران جزء لا یتجزأ من المجتمع القطرى، مضيفا "ليس بغريب على النظام القطرى سحب الجنسية من قبيلة الغفران وشیخ قبیلة المرة ابن شریم وشیخ قبیلة الھواجر ابن شافى، ومن المتوقع سحب المزید من جنسيات القبائل الأخرى".