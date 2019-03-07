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7 آلاف عسكرى روسى يشاركون فى دورة تدريبية لقوات المدفعية والصواريخ

الخميس، 07 مارس 2019 11:08 ص
7 آلاف عسكرى روسى يشاركون فى دورة تدريبية لقوات المدفعية والصواريخ الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية بدء أكثر من 7 ألاف عسكرى روسى دورة تدريبية واسعة النطاق لقوات المدفعية والصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية، وذلك فى معسكرات تدريب بمقاطعات (كيميروفو، وتشيليابينسك و أورينبورج).

وذكر المكتب الصحفى لقيادة المنطقة العسكرية - فى بيان اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن هذه الدورة التدريبية ستستمر حتى 7 أبريل القادم، حيث ستتدرب وحدات المدفعية والصواريخ لأول مرة على تنفيذ مهام استطلاع المدفعية وتصحيح النيران بمساعدة وحدات فرعية لطائرات بدون طيار، تم ضمها إلى تشكيلات المدفعية فى ديسمبر 2018 الماضي.

وأضاف أن برنامج الدورة يشمل تنفيذ أكثر من 100 مهمة تدريبية، للاستفادة من الخبرة المكتسبة فى النزاعات العسكرية المعاصرة من بينها تصحيح النيران بمساعدة طائرات بدون طيار، وتنفيذ المهام النارية خلال الرمى، فضلا عن الرمى باستخدام صمامات تفجير لاسلكية وصمامات تفجير عن بعد وأنابيب تفجير عن بعد.. مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية تستخدم فى هذه التدريبات.

 


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