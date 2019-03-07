24 مليونًا و863 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية ببنها

القليوبية : إبراهيم سالم - نيفين طه

قال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، إن الموازنة المخصصة للمدينة للعام المالى الجديد 2018-2019 تقدر بـ24 مليونا و863 ألفا لتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية .

وأوضح "سلامة"، أن أهم بنود الخطة إعادة تأهيل وتطوير ورصف الطرق والحارات الضيقة بالمدينة والقرى بالإنترلوك ومخصص لهذا الغرض 13 مليونا و75 ألفا وتخصيص 8 ملايين و48 ألفا لقطاع الكهرباء بالقرى والمدينة و3 ملايين و50 ألف لتحسين البيئة والتجميل و690 ألفا لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية لإحداث طفرة حقيقية فى استكمال وتنفيذ المشروعات .

وتابع سلامة فى تصريحات صحفية، أن مجلس المدينة يقوم بإزالة كل العوائق والمنشآت التى تعترض مشروع إنشاء الممشى السياحى على نهر النيل بمدينة بنها بطول 1800 متر ليكون متنفسا لمواطنى مدينة بنها والمترددين عليها للبدء فى المشروع والانتهاء منه فى الموعد المحدد له وفق توجيهات المحافظ والسكرتير العام .