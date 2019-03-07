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وزير خارجية لوكسمبورج: مستعدون للعب دور الوسيط بين الهند وباكستان

الخميس، 07 مارس 2019 12:18 م
وزير خارجية لوكسمبورج: مستعدون للعب دور الوسيط بين الهند وباكستان وزير خارجية لوكسمبورج
إسلام آباد (أ ش أ)
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قال وزير خارجية لوكسمبورج جون أسيلبورن إن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال السلام بين الهند وباكستان.

وأضاف أسيلبورن -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى عقد اليوم الخميس، فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- أن بلاده تشعر بالقلق حيال تصاعد حدة التوتر بين باكستان والهند عقب هجوم "كشمير" الذى وقع فى 14 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن لوكسمبورج تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة، لذا فإنها تعرض الوساطة لتسوية الخلاف الدائر.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن أسيلبورن ثمن الجهود التى يبذلها رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لتهدئة الأجواء مع الهند، كما أبدى إعجابه ببادرة السلام التى قدمتها إسلام آباد عبر الإفراج عن الطيار الهندى المحتجز لديها.

وأشاد أسيلبورن بالجهود التى تبذلها باكستان فيما يتعلق بمحادثات السلام الأفغانية، كما أعرب عن أمله فى تعزيز العلاقات الثنائية التى تربط بلاده بباكستان فى مختلف المجالات.

 


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