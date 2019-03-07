وزير التنمية المحلية يبحث افتتاح مقر لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA" " برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة، بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وتناول اللقاء الاستعداد لافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية فى إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا والإستفادة من المزايا التنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد افريقى قوى يغزو العالم ودعم العمل التنموي فى القاهرة .



كما تناول اللقاء إجراءات عقد الاجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية الإفريقية خلال شهر أبريل القادم، بالإضافة إلى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوارد الافريقية بالمحليات فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وإجراءات التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول فى العديد من المجالات التنموية ودعم البنية الأساسية بالقارة الافريقية فى إطار المنظمة ، وإجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية .



وأشاد الوزير محمود شعراوى بجهود منظمة المدن الأفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي للمنظمة والذى توافق مع فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة خلال شهر فبراير الماضى .



وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري ، ورحب الوزير بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية فى إطار المنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى دعم مبادرات تحسين البنية التحتية والاستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها وتحسين أحوالهم المعيشية



وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين ، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى شهر يوليو المقبل، للمكتب التنفيذى للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع أخر لوزارء التنمية المحلية ، لافتا إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة فى القارة الأفريقية لدخولهم كشركاء أقويا لدعم العمل التنموي فى القارة .



وشدد الوزير على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها فى السياسى والاقتصادى فى كافة المجالات بالمجتمع ، لافتاً إلى تولى المرأة المصرية لـ 8 حقائب وزارية بالإضافة إلى توليها عدد من المناصب المحلية القيادية على رأسها منصب المحافظ .



ومن جانبه أكد جان بيير سكرتير عام المنظمة على أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقيى، مؤكداً على أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر .



كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر الافريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيراً إلى أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة ، ونعتبر تلك الفترة انتقالية محدودة .



وأكد المحافظون خلال كلماتهم على أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين فى منظمة المدن الأفريقية والتي ستؤتي ثمارها ، مؤكدين استعدادهم على تقديم كافة أشكال الدعم لدور منظمة المدن الافريقية بالقاهرة وكافة العواصم الأفريقية .



جدير بالذكر أنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة "ممثل دائم" والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.