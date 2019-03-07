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وزير الإسكان: 70% من الحاصلين على إسكان اجتماعي دخلهم من 1000 ل2000 جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 10:33 ص
وزير الإسكان: 70% من الحاصلين على إسكان اجتماعي دخلهم من 1000 ل2000 جنيه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن - تصوير حسام عاطف
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع الاسكان الاجتماعى، يتضمن أكثر من محور حيث يشمل جميع الشرائح التى تقع تحت فئة محدودي الدخل.
 
وأضاف "الجزار"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الأول، أن مشروع الإسكان الاجتماعي أتاح وحدات لاسر الشهداء مع مراعاة الضوابط والاشتراطات بما يتواءم مع ظروف هذه الأسر.
 
وتابع وزير الاسكان، أن برنامج الاسكان الاجتماعي أتاح وحدات للمصريين العاملين بالخارج، بالاضافة الى التطور الكبير الذي شهده المشروع والانتقال من التقديم اليدوي الي التقديم الالكتروني للتسهيل على المواطنين وإدارة صندوق التمويل العقارى.
 
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن البريد الالكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري استقبل اكثر من 7 مليون رسالة للاستفسار عن موقف الوحدات السكنية.
 
واوضح أنه جارى تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية، بمشروع الاسكان الاجتماعى، لافتا الي ان مشروع الإسكان الاجتماعي لم يقتصر فقط على موظفي الدولة بل  استطاعت نسبة كبيرة من العاملين بإقطاع الخاص والمهن الحرة الحصول على وحدات من مشروع الإسكان الاجتماعى.
 
واكد أن المشروع يستهدف الشريحة من محدودي الدخل الأقل، حيث حصل نحو 70% من الذين يتراوح  دخلهم من 1000 جنيه وحتي 2000 جنيه، لافتا أن اجمالى قيمة تمويل الوحدات التى تم حجزها تخطي الـ14 مليار جنيه.
 
 

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