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وزيرة بريطانية: نتطلع لتعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا فى القضايا الأفريقية

الخميس، 07 مارس 2019 03:41 م
وزيرة بريطانية: نتطلع لتعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا فى القضايا الأفريقية السفير طارق عادل
(أ ش أ)
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أكدت وزيرة الشئون الأفريقية البريطانية هارييت بالدوين أن خبرة مصر وإمكاناتها تؤهلها للعب دور متميز على صعيد قيادة العمل الأفريقى الجماعى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، مع وزيرة الشئون الأفريقية البريطانية هارييت بالدوين التى حرصت على توجيه التهنئة لمصر بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال القمة الأفريقية الأخيرة.

وأعربت الوزيرة الأفريقية عن تطلعها لتعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا فى القضايا الأفريقية المختلفة خلال هذا العام.

ومن ناحيته، استعرض السفير طارق عادل خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتى تهدف لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأفريقية، وعلى رأسها أجندة التنمية 2063.

كما أكد السفير عادل اعتزام مصر العمل على أكثر من محور، بدءاً من تعزيز السلم والأمن فى أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وأوضح السفير عادل أنه سيتم التركيز أيضا على المحور الاقتصادى والتنموي، بهدف إدخال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلى حيز النفاذ فى أقرب فرصة ممكنة، وكذلك العمل على رفع مستوى البنية التحتية الأفريقية، لما لذلك من آثار إيجابية على جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التجارة البينية، وجذب الاستثمارات.

وفى ذات السياق أعربت الوزيرة بالدوين عن الترحيب ببرنامج عمل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، واستعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق مع مصر، فى ضوء أن بريطانيا تعتبر من اكبر شركاء أفريقيا سياسياً واقتصادياً.

وحرصت الوزيرة البريطانية على استعراض الأولويات البريطانية إزاء القارة الأفريقية، مشددةً على ما سبق وأعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أثناء جولتها الأفريقية فى أغسطس الماضى اتصالاً بمضاعفة استثماراتهم فى أفريقيا.

 

 


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