وزارة العدل الأمريكية تجمد تعيين قضاة الهجرة بسبب قيود على الميزانية

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية ستجمد تعيين القضاة المتخصصين فى شئون الهجرة، وسط تراكم عدد ضخم من القضايا، ونظرًا لفرض قيود على الميزانية.

ومن جهته، أخبر مدير المكتب التنفيذى لمراجعة الهجرة جيمس ماك هنرى موظفى محكمة الهجرة بأن وزارة العدل تفتقر بدرجة كبيرة إلى تلبية كل الاحتياجات التشغيلية الحالية للمحكمة، بسبب توقيت عملية وضع الميزانية لعام 2019، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأضاف هنرى أنه نتيجة لذلك لن تتمكن وزارة العدل من تعيين عدد أكثر من القضاة فى شئون الهجرة يفوق عدد هؤلاء الذين من المقرر أن يؤدوا اليمين القانونية الشهر المقبل.

وقال ستيفن ستافورد مسئول فى وزارة العدل الأمريكية إن هذا القرار لا يمثل تجميدًا كاملًا للتعيينات ولكن يشكل تباطؤًا فى وتيرة تعيين قضاة الهجرة.