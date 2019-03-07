هواوى ترفع دعوى ضد أمريكا لمنعها الوكالات الفيدرالية شراء منتجاتها

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أعلنت شركة هواوى الصينية، أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها وخدماتها ، بهذه الخطوة تفتح مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.

وقال جوو بينج، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، فى بيان، أوردته قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن "الكونجرس الأمريكى فشل مرة تلو الأخرى فى تقديم أدنى دليل يبرر القيود التى فرضها على منتجات هواوي".



وخلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر المجموعة فى شينزين جنوبى البلاد، اتهم المسؤول فى شركة هواوى الحكومة الأمريكية بقرصنة خوادم هواوى وسرقة رسائل إلكترونية خاصة بها ، وقال بينج " إن الحكومة الأمريكية قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن يقدم أى دليل على هذه الاتهامات.



وفى مطلع العام أطلقت هواوي، ثانى أكبر شركة للهواتف الذكية فى العالم، حملة لدحض الاتهامات الأميركية الموجهة إليها، ومفادها أن الحكومة الصينية يمكنها التسلل إلى معدات الاتصالات الخاصة بالمجموعة الصينية.



ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة هواوى الرائدة فى تكنولوجيا 5 جى من المشاركة فى نشر شبكة الجيل الخامس فى الولايات المتحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.



وتحض واشنطن حلفاءها الغربيين على مقاطعة المجموعة الصينية فى الوقت الذى تستعد دول عدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة ، وتوفر هذه الخدمة سرعة أكبر فى الاتصال ، وقدرات أكبر للشركات، وإمكانية توفير خدمات جديدة مستقبليا،على غرار السيارات الذاتية القيادة.