نيفين جامع: حصول جهاز المشروعات على جائزة البرنامج الإنمائي شهادة دولية

كتب – إسلام سعيد تصوير حازم عبد الصمد

انطلقت ظهر اليوم الخميس بالقاهرة فعاليات مؤتمر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الإعلان عن حصول الجهاز علي جائزة ختم المساواة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و توضيح إنجازات الجهاز في دعم و تمكين المرأة المصرية و استراتيجيته في المرحلة القادمة لتقديم المزيد من أوجه الدعم الاقتصادي و المجتمعى.

ويشارك فى المؤتمر نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة و رندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى.

وفى هذا الإطار قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حصول الجهاز على هذا "الخاتم"، يُمثل شهادةً دولية على نجاح جهود الجهاز خاصة بعدما تحقق له استقلاله بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له.

وأضافت خلال المؤتمر أن الجهاز قد حصل كأول جهة في مصر، على "خاتم" المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى عملها.مشيرة إلى أن هذا التقييم يساهم في وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير فى عدد من الجهات (من القطاعين العام والخاص) داخل مصر في الفترة الحالية من أجل الإستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030.

وأوضحت نيفين جامع أن التقييم أقيم بناءً على 6 معايير هي: الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. واعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأى للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدنى الوطنى.