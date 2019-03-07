نيابة السيدة زينب تحقق مع موظف نصب على أهالى منطقة تل العقارب

كتب سليم على

بدأت نيابة السيدة زينب، التحقيق مع موظف يعمل بالحى التابع لدائرة القسم، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وكشفت التحقيقات الاولية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تلقى قسم شرطة السيدة، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد تعرضهم للنصب من قبل أحد الموظفين بالحى، والاستيلاء على أموالهم مقابل تخصيص محلات لهم للايجار فى مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة تل العقارب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المشكو في حقه.

وطالبت النيابة، بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا وشهود العيان لسؤالهم فى الواقعة، وطلب تقرير من حي السيدة زينب عن طبيعة عمل المشكو فى حقه، ومسئوليته تجاه المواطنين.