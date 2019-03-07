video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الزراعة: الموافقة على 6 مشروعات للإنتاج الداجنى لإنتاج 400 مليون دجاجة

الخميس، 07 مارس 2019 03:02 م
نائب وزير الزراعة: الموافقة على 6 مشروعات للإنتاج الداجنى لإنتاج 400 مليون دجاجة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة قامت بوضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه القطاعات الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وتم الموافقة علي تنفيذ 6 مشروعات مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع إنتاج مليار بيضة وأيضا تم وضع خطة لزيادة الإنتاج المحلي للأسماك، حيث بلغت 1.8 مليون طن فى عام 2018 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.
 
وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية أحدث مصنع لإنتاج أعلاف للدواجن والأسماك في مصر التابع لشركة الدقهلية للدواجن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وحضر الافتتاح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومستشار وزير الاستثمار وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس مجلس مدينة السادات وكبار المستثمرين في صناعة الدواجن وممثلين من البنوك القومية بنك قناة السويس والبنك الأهلي وبنك مصر وممثلين من الشركات السويسرية والبلجيكية والنمساوية.
 
وذكرت نائب وزير أن هذا المصنع يعتبر من أكبر مصانع الأعلاف علي مستوي الشرق الأوسط، حيث تم تصميمه علي أحدث النظم العالمية في إنتاج الأعلاف ويأتي افتتاح هذا المصنع ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، علي الإنتاج والتصدير إلي الخارج. 
 
ونقلت "نائب الوزير" في بداية كلمتها الافتتاحية تحيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتمنياته بالنجاح والتوفيق للشركة وأكدت أن الحكومة تعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستھدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلي الخارج، مؤكدة علي أن دور القطاع الخاص ھو أن يكون شريك للدولة في تنمية قطاع الثروة الداجنة والسمكية وأعربت عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الأعلاف المميزة للدواجن والأسماك، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن أعلاف دواجن و400 طن أعلاف أسماك يوميا.
 
وفي نهاية كلمتها "محرز" وجهت الشكر للشركة وتقديرها لدعمها المستمر لصناعة الدواجن والتزامها بضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع أعلاف الدواجن والأسماك والتهئنة بافتتاح المصنع الجديد وتمنياتها بدوام النجاح.
 
 
WhatsApp Image 2019-03-07 at 1.44.39 PM
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرق الأوسط

لجنة استرداد أراضى الدولة توجه المحافظين لسرعة إنهاء إجراءات التقنين

وزارة الزراعة مصنع أعلاف

الثروة الداجنة

الثروة الحيوانية




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة