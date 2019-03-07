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خلال لقاء محافظ أسوان..

نائب رئيس البنك الأوروبى: مصر من أكثر الدول لدينا فى الاستثمار

الخميس، 07 مارس 2019 06:48 م
نائب رئيس البنك الأوروبى: مصر من أكثر الدول لدينا فى الاستثمار جانب من اللقاء
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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قال يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة خلال المرحلة الحالية ساهمت فى إحداث تطورات عديدة فى مجالات متنوعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما ساهم بأن تكون مصر من أكثر الدول التى شهدت تنفيذ العديد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، داخل مكتب الأخير اليوم الخميس.

وأضاف نائب البنك الأوربى، أن الاستثمارات الخاصة بالبنك والتى يتم تنفيذها على أرض أسوان تتمثل فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان.

وعرض النائب الأول لرئيس البنك الأوربى والوفد المرافق له، فكرة تنفيذ مشروع المدن الخضراء الذى تم رصد برنامج ضخم له يقدر بحوالى مليار يورو فى المدن التى يتم العمل بها على مستوى العالم، حيث سيتم إرسال استشاريين لأسوان للتعرف على أولويات مشروعات العمل فى تنفيذ مشروع الانطلاق للمدن الخضراء وتحويل مدينة أسوان لمدينة خضراء.

 

ومن جانبه، طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بأن يتم توفير فرص عمل مستدامة للعاملين الحاليين بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

 

وأقترح اللواء أحمد إبراهيم، على الوفد بأن يقوم البنك بتحقيق التنمية المجتمعية فى البيئة المحيطة بمشروع الطاقة، بجانب إقامة مشروع للطاقة الشمسية المنزلية أو مولات أو مدارس أو مستشفيات أو خلاف ذلك تساهم فى توفير فرص عمل لهؤلاء العاملين بشكل مستمر.

 

 

 


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