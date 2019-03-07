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موستيك.. قصة القطة التى أصبحت من مشاهير روسيا ورمزا لمشروع وطنى

الخميس، 07 مارس 2019 01:23 م
موستيك.. قصة القطة التى أصبحت من مشاهير روسيا ورمزا لمشروع وطنى القطة موستيك
كتبت ريم عبد الحميد
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تحولت قطة صغيرة سمينة إلى واحدة من المشاهير فى روسيا، تنتشر صورها على الأكواب والتيشيرتات وتُغنى لها الأغانى، بل أصبحت رمزا لواحد من المشروعات الوطنية فيها.
 
 
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن موستيك أصبحت تميمة حظ ورمز شامل لأحد المشروعات السياسية الرئيسة للكرملين، وهو الجسر الذى يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو من أوكرانيا فى عام 2014.
 
ويمضى القط يومه بين أعمال بناء الجسر ويتناول غذائه، وهو عبارة عن وعاء من الجمبرى المقشر يأكله واحد تلو الآخر، وفى المساء يستقر موستيك فى أحد الأكواخ المفضلة لديه حيث تتواجد قبعات العمال وأكوام من أوراق العمل الخاصة بالشركة التى تتولى أعمال الإنشاء.
 
وتأتى شعبية موستيك، التى يعنى اسمها "الجسر الصغير" من قصتها، فقد كانت قطة طائشة قادمة من القرم تبناها عمال البناء عندما بدأ العمل فى الجسر قبل أربعة أعوام، وتتناسب مع تأكيد الروس المواليين للرئيس فلاديمير بوتين بأن بلادهم قوية.
 
وظهر موستيك على شاشة التلفزيون الرسمى وهو يرتدى قبعة برتقالية وسترة صغيرتين، وغزت صورته روسيا حتى أنها أصبحت تظهر على تطبيق الرسائل المشفرة التليجرام.
 
ويبلغ طول الجسر الذى يتم إنشاؤه 12 ميلا، وهو الأطول فى أوروبا ويصفه البعض بأنه مشروع شخصى لبوتين الذى واجه عقوبات من الغرب بعد ضم القرم.
 
 
 
 

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