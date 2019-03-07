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الخميس، 07 مارس 2019 10:25 م
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مقتل 3 وإصابة العشرات في هجوم على تجمع فى كابول

الخميس، 07 مارس 2019 08:55 م
مقتل 3 وإصابة العشرات في هجوم على تجمع فى كابول تفير فى كابول - أرشيفية
رويترز
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استهدفت عدة صواريخ اليوم الخميس تجمعا لأقلية الهزارة الشيعية في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذا أول هجوم كبير تشهده كابول منذ انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مجمع شديد التحصين في يناير الماضى. كما أنهى الهجوم فترة هدوء نسبي بالمدينة تزامنا مع تفاوض متمردي حركة طالبان والولايات المتحدة بشأن تسوية سلمية.

وتتعرض أقلية الهزارة لهجمات منذ أعوام من جماعات متشددة منها طالبان والقاعدة وتنظيم داعش.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له، قائلا إنه استهدف الشيعة.

وأفادت قناة (طلوع نيوز) التلفزيونية التي كانت تغطي الحدث مباشرة بوقوع ما لا يقل عن عشرة انفجارات في التجمع المقام لإحياء ذكرى أحد قادة الهزارة.

وقال محمد محقق، النائب في البرلمان والقيادي في الحزب السياسي الرئيسي للهزارة، "يتعرض تجمعنا للهجوم. تسقط صواريخ علينا من كل اتجاه". وكان محقق يتحدث من على المنصة ونقل التلفزيون تصريحاته في بث حي.

وحضر هذا التجمع مئات الأشخاص بينهم مسؤولون كبار بالحكومة مثل الرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله وثلاثة على الأقل من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في يوليو تموز.

 


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