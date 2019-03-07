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الخميس، 07 مارس 2019 01:20 م
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مقتل وإصابة 22 شخصا جراء انفجارات العاصمة الأفغانية

الخميس، 07 مارس 2019 12:55 م
مقتل وإصابة 22 شخصا جراء انفجارات العاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 19 آخرون إثر وقوع سلسلة من الانفجارات فى العاصمة الأفغانية (كابول) بالقرب من تجمع لمئات المواطنين لإحياء الذكرى السنوية الـ 24 لوفاة "عبد العلى مزارى" زعيم حزب الوحدة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس أن الانفجارات وقعت أثناء قيام الرئيس التنفيذى لأفغانستان "عبدالله عبدالله" بإلقاء خطاب خلال الاحتفال، مشيرة إلى أن الرئيس السابق "حامد كرزاى" كان من بين حضور الاحتفال بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين البارزين إلا أنهم لم يصابوا بأذى.

من جانبهم، قال شهود عيان إنه تم سماع دوى 15 انفجارًا فى المنطقة، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

بدوره، أدان الرئيس الأفغانى "أشرف غنى" هذه الانفجارات، واصفا إياها بـ"العمل الإجرامى".. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الانفجارات.

 


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