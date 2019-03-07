مصرع عامل صدمه قطار فى محطة كوم أبو راضى ببنى سويف

تلقى العقيد جمال كامل مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف إخطارا من المقدم وليد طاحون رئيس مباحث القسم يفيد بمصرع علي محمود محمد ، 37 سنة ، عامل ، مقيم محافظة الفيوم ، تحت عجلات القطار بمحطة كوم أبو راضى بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .