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مصرع عامل صدمه قطار فى محطة كوم أبو راضى ببنى سويف

الخميس، 07 مارس 2019 10:15 م
مصرع عامل صدمه قطار فى محطة كوم أبو راضى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف- أيمن لطفى
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لقى عامل مصرعه مساء اليوم الخميس ، صدمة القطار فى محيط  محطة  كوم أبو راضى بدائرة مركز الواسطى ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم  وأخطرت  النيابة لمباشرة التحقيقات .   

تلقى العقيد جمال كامل  مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف إخطارا من المقدم وليد طاحون رئيس مباحث القسم يفيد بمصرع علي محمود محمد ، 37 سنة ، عامل ، مقيم  محافظة الفيوم  ، تحت عجلات القطار بمحطة  كوم أبو راضى بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة ، تم نقل الجثمان  إلى مستشفى الواسطى المركزى،  وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .   
 
 
 

 
 
 

 


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