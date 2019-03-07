مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

كتبت نورا فخرى

فى إطار خطة الحكومة للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات وتطوير منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع، تقدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بمذكرة حكومية إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حول تنفيذ مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع، وذلك سعياً لتوحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات وربطها بنظام التحصيل الإلكترونى بشركات توزيع الكهرباء للحصول على بيانات موحدة من النظام، على أن يتم ربطها بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

ويستهدف برنامج الشحن الموحد حسب المذكرة الحكومية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن يكون هناك نظام موحد يخدم جميع شركات التوزيع فى أنحاء الجمهورية، والتعامل مع أنواع العدادات المختلفة، وإعداد تقارير موحدة تساعد على اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات على المواطنين عن طريق إمكانية الشحن من أى فرع، مع سهولة تشغيل فروع جديدة وإضافة قنوات مختلفة للدفع.





وأشارت المذكرة الحكومية، إلى الموقف الحالى لتنفيذ برنامج الشحن الموحد، بدءاً من المرحلة التجريبية والتشغيل الفعلى، حيث يتم حالياً تشغيل البرنامج فعلياً بشركات (شمال القاهرة، البحيرة، مصر العليا) لتوزيع الكهرباء، والتشغيل التجريبى بشركات (جنوب الدلتا، الإسكندرية، القناة، جنوب القاهرة) لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت المذكرة، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تجريبى بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال خاصية (Near Field Communication)، وذلك باستخدام الهاتف المحمول فقط دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الشحن.



وفى إطار خطة تطوير منظومة إدارات العدادات، يُجرى حالياً تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد 250 ألف من العدادات الذكية بالإضافة إلى مراكز البيانات (مركز بيانات رئيسى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مركز بيانات بشركات التوزيع) وطرق الاتصال الخاصة بها فى 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى)، وذلك بهدف خفض السرقات وتحسين نسبة التحصيل وتحليل أسرع لبيانات أداء الشبكة والتحكم فيها عن بعد.

وأوضحت المذكرة، أنه فى إطار منظومة العدادات مسبقة الدفع، قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيب 7.1 مليون عداد مسبق الدفع حتى 30 يناير 2019 يتم تصعنيها عن طريق 5 شركات، مع إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها، وجرى نشره على الموقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وحسب المذكرة الحكومية، يجرى تركيب حوالى 2.2 مليون عداد سنوياً مسبق الدفع، ومن المستهدف زيادة هذا العدد ليتسنى إحلال كافة العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع فى فترة يتم تحديدها وفقا لقدرات الشركات المصعنة وشركات التوزيع.





ولفتت المذكرة الحكومية، إلى أنه يوجد حالياً 28.8 مليون عداد بنظام الفاتورة (22.9 مليون عداد ميكانيكى، و5.9 مليون عداد ديجيتال) من المخطط إحلالها، حيث يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع فى العديد من الحالات، ومنها جميع التعاقدات الجديدة، وتغيير الاسم أو زيادة قدرة العدادات، أو تعطل العداد، أو احتراقه، أو رفع العداد على مديونية.