مدير محمية الدبابية بالأقصر يعلن انتهاء المرحلة الأولى من تطويرها.. صور

أعلن الدكتور أحمد محمد الدسوقى مدير عام محمية الدبابية الطبيعية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار التطوير المستمر لنظم الإدارة داخل محمية الدبابية الطبيعية، قامت إدارة المحمية بالانتهاء من المرحلة الأولى لخدمة حركة السياحة واستقبال الأفواج العلمية من جامعات مصر المختلفة.

وأضاف مدير محمية الدبابية فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن عملية التطوير شملت عملية التحول من اللوحات المعدنية إلى لوحات إرشادية حجرية، حيث تم استخدام الموارد المتاحة من نفس بيئة المحمية لمناطق الجذب والزيارة داخل المحمية.

وأوضح الدكتور أحمد الدسوقى، أنه تم الانتهاء من تغيير اللوحات إلى لوحات إرشادية حجرية لمنطقة الـ Core area، حيث تم استخدام الحجر الجيرى لمكون التروان مع إعادة تدوير بعض الأجزاء من اللوحات السابقة وتشكيلها بحيث تصبح ملائمة ومتناسقة مع البيئة المحيطة.