مدير روساتوم الشرق الأوسط: محطة الضبعة أكبر مشروع روسي مصري مشترك

كتبت رحمة رمضان

أكد الكسندر فورونكوف مدير عام الشرق الأوسط بشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي بدأت بتنفيذ برنامج نووي وطني لذلك تعتبر الضبعة أكبر مشروع روسي مصري مشترك، وكذلك صفقة قياسية في تاريخ القطاع النووي العالمي وهو ما يسمح لمصر خلال العقود المقبلة بأن تكون دولة رائدة في مجال التطور الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف ، فورنكوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن روساتوم تعمل على تنفيذ نظام شامل لتدريب الكوادر المصرية على التعامل مع القطاع النووي، و يشمل عدة مجالات أولها يتم تدريب الكوادر للعمل بالمشاريع في الدول التي تتواجد بها محطات نووية في إطار حزمة العقود الموقعة بين مصر وروسيا حول تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية "الضبعة"، وتخطط "روساتوم" لتدريب كافة الكوادر اللازمة للعمل الناجح والامن لأربع وحدات طاقة.

وأوضح فورنكوف، أنه سيتم العمل مع الجانب المصري لتحديث برنامج التعليم العالي لتوفير التدريب المستمر للكوادر الشابة للقطاع النووي الناشئ في مصر، ومن بين الاتجاهات الرئيسية إعادة تأهيل طاقم التدريس بالجامعات المصرية، حيث شارك عد من الخبراء والأساتذة من الجامعات المصرية في أغسطس من الماضي في عدة فعاليات تعليمية في روسيا، وتحديدا: قاموا بالاستماع لدورة تعليمية حول تقنية ""في في إي آر" (مفاعل طاقة مائي – مائي) في مركز التعليم المهني الإضافي "الأكاديمية التقنية لـ "روساتوم"، كما شاركوا في مناقشات في إطار ورشة عمل مخصصة للتعاون بين الجامعات.