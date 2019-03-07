مدير التدريب بدار الإفتاء: انضمام أفراد من خارج مصر لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى، ومدير التدريب بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية أقامت البرنامج التدريبى لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وللحد من ظاهرة الطلاق المنتشرة بين الشباب فى السنوات الأولى من الزواج.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج يقوم على تأهيل المقبلين على الزواج من خلال مبادئ أساسية منها: الوعى هو المكون الأرسخ فى نفوس الشباب؛ ولذا عملت دار الإفتاء على أن يكون البرنامج يستهدف الوعي، باعتباره المحرك الرئيس نحو الحياة الفضلى للإنسان، ولا بد أن يكون المقبل على الزواج متزنًا إنسانيًّا قبل الزواج، ومن ثم تمَّ تصميم البرنامج ليكون برنامجًا يسعى إلى الاتزان الإنسانى قبل أن يكون مُكسِبًا للمعارف الدينية، ينظر البرنامج للحياة الزوجية بمنهج التفكير متعدد الرؤى؛ إيمانًا من دار الإفتاء أن الخلل فى أى جانب من جوانب حياة الإنسان يؤثر فى كل الجوانب الأخرى عن طريق نظرية الأوانى المستطرقة، كاشفًا أن هناك متدربين انضموا للبرنامج من خارج مصر.

يعد أمر الزواج من أهم وأخطر الأمور الشرعية؛ وذلك لخطورة ما يترتب عليه من آثار على كل الطرفين، الزوج والزوجة، وعلى جميع المحيطين بهم، وعلى المجتمع من بعد ذلك، وكذلك خطورته تظهر فى أن الزواج هو الرافد الشرعى الوحيد لإخراج جيل من الأبناء الذين يكونون امتدادًا للأجيال السابقة فيما بعد، ولعل خبرة دار الإفتاء المصرية على مدار أكثر من مائة عام من القيام بمهمة الإفتاء الشرعى تؤهلها للوقوف على أهم أسباب تقوية الروابط الأسرية وأهم أسباب انفصامها، وكذلك الوقوف على أسباب ودوافع ما ابتلى به المجتمع من كثرة وقوع الطلاق بين طبقة الشباب لأسباب راجعة فى أغلبها إلى قلة المعرفة وعدم التأهيل المناسب وما ترتب على ذلك من تزايد حالات الطلاق بشكل يهدد استقرار الأسر المصرية وذلك نتيجة لانتشار الأفكار والمفاهيم المغلوطة والمنحرفة المفسدة للزواج والأسرة؛ خاصة مع انتشار التيارات المتشددة وانتشار أفكارها عبر وسائل الإعلام المختلفة ما جعل كثيرًا من الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية مشوشًا عليه بسبب ما تقوم به تلك التيارات من ضجيج.