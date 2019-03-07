مدير أشمون التعليمية يحول إدارة مدرسة للتحقيق بعد دعاية مرشح برلمانى داخلها

المنوفية – محمود شاكر

قال محمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية بأشمون، إنه أصدر قرارا بتحويل إدارة مدرسة طهواى التجارية المشتركة، كاملة إلى التحقيق عقب واقعة قيام أحد المرشحين للدورة التكميلية على مقعد الدائرة بالبرلمان، بالتقاط صورا أثناء تزويد المدرسة بأجهزة كمبيوتر داخل المدرسة والتقاط العديد من الصور داخل المدرسة أثناء حمل الطلاب لها.

وأكد صحصاح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه بمجرد علمة بالواقعة أصدر قرارة بتحويل الإدارة كاملة إلى التحقيقات، لافتا إلى أن المناطق الحكومية والمدارس ليست مكانا للدعاية الانتخابية.