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محكمة تايلاندية تحل حزب سياسى لترشيحه شقيقة الملك فى الانتخابات العامة

الخميس، 07 مارس 2019 11:58 ص
محكمة تايلاندية تحل حزب سياسى لترشيحه شقيقة الملك فى الانتخابات العامة ملك تايلاند
بانكوك(أ ش أ)
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أمرت المحكمة الدستورية فى تايلاند اليوم الخميس، بحل حزب "راكسا تشارت" لقيامه بترشيح الأميرة "أوبولراتانا ماهيدول" شقيقة ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" لمنصب رئيس الوزراء فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من الشهر الجارى .

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن المحكمة منعت أيضا أعضاء من الهيئة التنفيذية للحزب من العمل السياسى لمدة عشر سنوات.

وكان حزب "راكسا تشارت" التايلاندى الموالى لرئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا" قد وافق على سحب ترشيح الأميرة البالغة من العمر 67 عاما لمنصب رئيس الوزراء، عقب اعتراض الملك على هذه الخطوة، حيث قال إن "اشتراك أحد كبار أفراد العائلة المالكة فى السياسة بأى طريقة يعد عملا يتعارض مع تقاليد البلاد وعاداتها وثقافتها، وبالتالى يعد غير مناسب على الإطلاق".

وحددت سلطات الانتخابات فى تايلاند يوم 24 مارس المقبل لإجراء الانتخابات العامة فى البلاد بعد إصدار ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" مرسوما ملكيا يسمح بإجراء أول انتخابات عامة فى البلاد منذ  عام 2014.. وينص المرسوم على سريان القوانين الانتخابية التى صاغتها الحكومة العسكرية.

يشار إلى أن آخر انتخابات شهدتها تايلاند قد جرت فى عام 2011.

 


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