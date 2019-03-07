محافظ مطروح يطمئن من أطفال دار الأيتام على الخدمات المقدمة لهم

مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمكتبه عدد من أطفال دار أيتام حي الشروق بمدينة مرسى مطروح، بحضور أحمد خير، مدير عام مديرية التضامن بالمحافظة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم بالدار ومعرفة احتياجاتهم لتلبيتها.

وأطمئن محافظ مطروح، من أطفال الدار، على الخدمات و أوجه الرعاية المقدمة لهم، خلال حياتهم اليومية، خاصة فى الإقامة والإعاشة ومدى توفير سبل الراحة لهم وتعامل المشرفين معهم، وكذلك متابعة أحوالهم التعليمية ومدى الانتظام فى العملية الدراسية.

ووجه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة من المشرفين بالدار، لتوفير الرعاية المستمرة للأطفال، خاصة الرعاية التعليمية والنفسية والاجتماعية ، مع التوعية بحُسن السلوك والأساليب السليمة، التي يجب أن يتعامل بها الأطفال مع بعضهم البعض داخل وخارج الدار و اندماجهم ومشاركتهم الفعلية فى المجتمع.

وأهدى محافظ مطروح، أطفال الدار مبالغ مالية، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال أمانة فى أعناقنا يجب الحفاظ عليهم و تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتلبية مطالبهم مع الاستماع لهم فى أي شكوى.