محافظ قنا تفعيل منظومة الشاشات المالية لمتخذى القرار بقنا

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن تفعيل منظومة "الشاشات المالية لمتخذى القرار" الخاصة بالمحافظة لتمكين متخذ القرار من المتابعة اللحظية لجميع أبواب الموازنة والخطط الاستثمارية بمختلف المدن والمديريات لعرض المتحصل ونسب التنفيذ ومجموع الإيرادات، جاء ذلك خلال تسلمه لبرنامج المنظومة بحضور الأستاذ لوزى منصور وكيل وزارة المالية بقنا ومسئولى قطاعات الحسابات والدعم الفنى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance .

وأوضح الهجان، أن منظومة الشاشات المالية لمتخذى القرار تهدف إلى تقديم المتابعة اللحظية على الموازنة العامة، كما يهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة لتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وسرعة إعداد الحسابات الختامية، وذلك ضمن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISالذى أطلقته وزارة المالية للوزراء والمحافظين والتى تربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة وتحتوى على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجى انتهاء بمرحلة المحاسبة والإبلاغ .

وأكد الهجان أن ذلك يأتى فى إطار سعى الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصالحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى والتى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لربط كل الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS مشيرا إلى أن محافظة قنا من أولى المحافظات التى قامت بتدريب جميع الوحدات الحسابية بها من مدخلى بيانات ومندوبى مالية ومديرى الحسابات ومديرى العموم والمراقبين الماليين وأعضاء التفتيش المالى وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظومات الجديدة التى أطلقتها وزارة المالية مؤخرا.