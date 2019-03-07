video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا تفعيل منظومة الشاشات المالية لمتخذى القرار بقنا

الخميس، 07 مارس 2019 03:24 م
محافظ قنا تفعيل منظومة الشاشات المالية لمتخذى القرار بقنا محافظ قنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن تفعيل منظومة "الشاشات المالية لمتخذى القرار" الخاصة بالمحافظة لتمكين متخذ القرار من المتابعة اللحظية لجميع أبواب الموازنة والخطط الاستثمارية بمختلف المدن والمديريات لعرض المتحصل ونسب التنفيذ ومجموع الإيرادات، جاء ذلك خلال تسلمه لبرنامج المنظومة بحضور الأستاذ لوزى منصور وكيل وزارة المالية بقنا ومسئولى قطاعات الحسابات والدعم الفنى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance .

وأوضح الهجان، أن منظومة الشاشات المالية لمتخذى القرار تهدف إلى تقديم المتابعة اللحظية على الموازنة العامة، كما يهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة لتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وسرعة إعداد الحسابات الختامية، وذلك ضمن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISالذى أطلقته وزارة المالية للوزراء والمحافظين والتى تربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة وتحتوى على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجى انتهاء بمرحلة المحاسبة والإبلاغ .

وأكد الهجان أن ذلك يأتى فى إطار سعى الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصالحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى والتى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لربط كل الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS مشيرا إلى أن محافظة قنا من أولى المحافظات التى قامت بتدريب جميع الوحدات الحسابية بها من مدخلى بيانات ومندوبى مالية ومديرى الحسابات ومديرى العموم والمراقبين الماليين وأعضاء التفتيش المالى وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظومات الجديدة التى أطلقتها وزارة المالية مؤخرا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يجرى جولة ميدانية ويتفقد أعمال الرصف بميدان الدولفين

اخبار مصر

قنا اليوم

اخبار محافظات

مصر اليوم الانظمة الالكترونية




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة