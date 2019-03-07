محافظة جنوب سيناء: تلقى 1268 طلبًا لتقنين موقف واضعى اليد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تقنين موقف واضعى اليد بالمحافظة، طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

وأكد "يوسف"، أن إجمالى عدد الحالات التى تقدمت بطلبات التقنين بلغت 1268 حالة منها 64 حالة غير جادة فى التقنين، حيث تقدموا بطلبات فقط ولم يقوموا بأى خطوات إجرائية.

وأشار إلى أن أذونات الفحص التى جرى إصدارها بلغت 1133 حالة، منها 1078 قاموا بسداد القيمة المالية بإجمالى 5025000 جنيه و64 حالة لم تسدد المستحقات المالية والتى نقدر بنحو 419000 جنيه.

وأضاف السكرتير العام أن إجمالى أذونات المعاينة التى جرى إصدارها بلغ 492 حالة منهم 382 حالة قاموا بسداد القيمة المالية التى تقدر بنحو 1168049 جنيها كما بلغ عدد الحالات التى لم تسدد أذون المعاينة 110 حالات وتقدر بنحو 613044 جنيها.

وأوضح أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين بمدينة رأس سدر بلغت 46 حالة و206 حالات بمدينة الطور، و1270 حالة بمدينة شرم الشيخ و260 حالة بدهب و156 حالة بنويبع وفى مدينة طابا 61 حالة.