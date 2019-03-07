video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة جنوب سيناء: تلقى 1268 طلبًا لتقنين موقف واضعى اليد

الخميس، 07 مارس 2019 01:48 م
محافظة جنوب سيناء: تلقى 1268 طلبًا لتقنين موقف واضعى اليد خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق

أعلن اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تقنين موقف واضعى اليد بالمحافظة، طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

وأكد "يوسف"، أن إجمالى عدد الحالات التى تقدمت بطلبات التقنين بلغت 1268 حالة منها 64 حالة غير جادة فى التقنين، حيث تقدموا بطلبات فقط ولم يقوموا بأى خطوات إجرائية.

وأشار إلى أن أذونات الفحص التى جرى إصدارها بلغت 1133 حالة، منها 1078 قاموا بسداد القيمة المالية بإجمالى 5025000 جنيه و64 حالة لم تسدد المستحقات المالية والتى نقدر بنحو 419000 جنيه.

وأضاف السكرتير العام أن إجمالى أذونات المعاينة التى جرى إصدارها بلغ 492 حالة منهم 382 حالة قاموا بسداد القيمة المالية التى تقدر بنحو 1168049 جنيها كما بلغ عدد الحالات التى لم تسدد أذون المعاينة 110 حالات وتقدر بنحو 613044 جنيها.

وأوضح أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين بمدينة رأس سدر بلغت 46 حالة و206 حالات بمدينة الطور، و1270 حالة بمدينة شرم الشيخ و260 حالة بدهب و156 حالة بنويبع وفى مدينة طابا 61 حالة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشار الثقافى الصينى

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج "لائق للحياة ولائق للاختلاف"

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار جنوب سيناء

أخبار تقنين الأوضاع




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة