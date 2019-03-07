لأول مرة.. مدارس النيل المصرية تشارك فى مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات

أعلن الدكتور حسن فارس رئيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، عن مشاركة طلاب مدارس النيل فى مسابقة الكانجرو الدولية فى الرياضيات لأول مرة فى مصر، وذلك فى إطار اهتمام المؤسسة بتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 هو عام التعليم.

وتُعد مسابقة الكانجارو، (www.kangarooegypt.com)، أكبر المسابقات الدولية فى الرياضيات، والتى تعقد فى منتصف شهر مارس من كل عام، وتقام فى أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائى وحتى الثالث الثانوى.

وأضاف فارس، أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيزها لما لها من تأثير كبير على تفضيل الطلاب للتخصصات العلمية على الأدبية فى الدراسة بالإضافة إلى تمكين الطلاب من اجتياز الاختبارات الدولية فى الرياضيات مثل TIMSS وغيرها من المنافسات الدولية فى مجال الرياضيات.

من جانبها قالت شيرين حمدى، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدارس النيل، أن المسابقة تتميز بتوافقها مع اتجاهات الوزارة خاصة فى التطوير والتقويم القائم على الفهم وتنمية الخيال والبعد عن التلقين، حيث تتكون المسابقة من ست منافسات، المنافسة الأولى للطلاب من الصف الأول والثانى الابتدائى، والثانية للطلاب من الصف الثالث والرابع الابتدائى، والثالثة للطلاب من الصف الخامس والسادس الابتدائى والرابعة لطلاب الصف الأول والثانى الإعدادى والخامسة لطلاب الصف الثالث الإعدادى والأول الثانوى والمنافسة السادسة لطلاب الصف الثانى والثالث الثانوى.

وأشارت شيرين حمدى، إلى أن المسابقة تتكون من مجموعة من أسئلة منها الاختيار من المتعدد تتراوح ما بين 24 إلى 30 سؤالا متدرجة فى درجات الصعوبة وكل سؤال يحتوى على خمس اختيارات إجابة صحيحة والباقى خطأ.

وقالت أمانى الفار، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إننا نجحنا فى إقامة تعاون مع شركة إديوميتر مصر Egypt EduMeter، المسئول الحصرى عن مسابقة الكانجرو الدولية للرياضيات فى مصر، وذلك بهدف تحقيق التنافسية العالمية لأبنائنا الطلاب وتعزيز مكانتهم ضمن الدول العالمية المتقدمة.

وأضافت المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن الأدوات المصرح بها فى هذه المسابقات بالنسبة للطلاب هى الورقة والقلم فقط حيث يستلم كل طالب كتيّب المسابقة ونموذج لكتابة استجابة الطلاب عليه ليتمكن القائمين على المسابقة من تصحيح إجابات الطلاب بطريقة إلكترونية ورصد متوسطات الدرجات على مستويات المدارس والإدارات والمحافظات وكذلك على مستوى الجمهورية، ويتاح للطالب الدخول على موقع المسابقة للاطلاع على الدرجة التى حصل عليها وقت إعلان النتائج، ومقارنتها بالمتوسط الحسابى لنفس الفئة.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية "فرع دمياط، أسيوط، السادات، الأقصر، أسوان، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة "الاندلس – الياسمين"، عقدت لقاء بالتعاون مع شركة اديوميتر مصر Egypt EduMeter، تعريفى لمعلمى الرياضيات بمدارس النيل وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لشرح ماهية المسابقة وكيفية الاشتراك والقواعد الحاكمة للمنافسة بالإضافة إلى طرح مجموعة من نماذج الأسئلة السابقة للمنافسة للتأكد من الميزة التنافسية التى تقدمها المسابقة.