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كونتى: إيطاليا ستكون سفيرة إنضمام صربيا للاتحاد الأوروبى

الخميس، 07 مارس 2019 12:02 م
كونتى: إيطاليا ستكون سفيرة إنضمام صربيا للاتحاد الأوروبى جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى
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قال رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبى كونتى إن بلاده  ستكون "سفيرة لعملية انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبى"، مبديا الثقة فى عملية الإصلاح التى بدأت باتساق ومصداقية.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية زار كونتى بلجراد فى مستهل الزيارة نظيرته آنا برانابيتش ولاحقا رئيس جمهورية صربيا أليكسندر فوتشيتش، حيث  ثمن "الدعم الإيطالى المتواصل" فى مسار إنضمام بلجراد إلى التكتل الأوروبى الموحد.
 
وجدد كونتى، خلال مؤتمر صحفى، مخاطبا رئيسة الوزراء الصربية، التأكيد على "إن إيطاليا تقف إلى جانب صربيا، وتؤيد عملية الإصلاح التى تقدمتم بها بإصرار فى أفق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، مضيفا:"نحن أيضاً أطلقنا عملية إصلاح واسعة النطاق للغاية من شأنها أن تعطى ثمارها".
 
وقال رئيس الوزراء الإيطالى إن لهذه الزيارة "هدف سياسى محدد يتمثل فى تأكيد اهتمام إيطاليا الخاص بصربيا، وإعادة إطلاق علاقاتنا سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا".
 
ونوه إلى أنه إيطاليا "واحدة من أكبر المستثمرين فى صربيا والسوق الرئيسية للصادارت الصربية".
 
 

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