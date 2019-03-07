"قابيل وهابيل فى المنوفية".. عاطل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية

المنوفية _محمد فتحى

"الدم بقى ميه" قصة قابيل وهابيل تتكرر فى قرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الجريمة التى شهدتها تلك القرية وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقيامه بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما على الميراث.

وأكد "أسامة.ح.ع" والبالغ من العمر 21 عاما فى اعترافاته أمام نيابة مركز قويسنا، أنه قتل شقيقه عقب تسلله إلى غرفته وأطلق أعيرة نارية على رأسه أثناء نومه على فراشه حتى غرق فى دمه وفر هاربا .

وتابع المتهم: "بعد ارتكابى للواقعة بقتل شقيقى بسبب خلافات مالية على بيع موتوسيكل ورفض إعطائى ثمنه، ومن وقتها لعب الشيطان دورا كبيرا وسيطر علىّ حتى ارتكبت الواقعة".

وأضاف خلال اعترفاته: "أنا ندمان على كل اللى حصل منى تجاه شقيقى، لكننى كنت غير مدرك بكل ما حدث منى، وأنا غلطان ومستعد لأى حساب وربنا يسامحنى على كل اللى حصل، لأنه مهما كان الأمر مكنش مستدعى اللى حصل نهائيا".

وأكدت "أسماء.ح.ع" 25 عاما أنها تلقت اتصال هاتفيا من شقيقها المتهم واعترف لها بارتكاب واقعة قتل شقيقهما بسبب خلافات مالية بينهما.

وبالعرض على مدير نيابة مركز قويسنا بالمنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، قرروا حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لشخص بقرية أم خنان غارق فى دمائه داخل غرفة نومه ومصاب بطلق نارى فى الرأس فى ظل ظروف غامضة .

وتبين أن الجثة لـ"ياسين ح ع" 18 سنة، عامل، وتلاحظ عدم وجود أى كسر فى الأبواب أو النوافذ، وتبين العثور على الجثة مسجاة على الفراش بحجرة النوم وبها العديد من الإصابات بالرأس .

وبسؤال شقيقى المتوفى "السيد" 31 سنة، عامل، و"أسماء" 25 سنة ربة منزل، اتهما شقيقهما "أسامة" 20 سنة، عامل ومقيم بذات المنزل، بقتل المجنى عليه لخلافات مالية بينهما، وأكدت الثانية إقراره لها هاتفيا بارتكاب الواقعة حال تواجده والمجنى عليه بمفردهما، لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر رقم 5266 جنح مركز قويسنا .

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم معتز ندا مفتش مباحث مركز قويسنا وبركة السبع، الرائد محمد المغربى بإدارة البحث الجنائى، والرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا.

وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة بجميع أنحاء القرية لسرعة اكتشاف مرتكب الواقعة، وتبين من خلال الخطة المحكمة قيام شقيق المتهم "أسامة، ح.ع" 21 عاما بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات مالية بينهما، وأرشد على مكان السلاح المستخدم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.