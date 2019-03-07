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الخميس، 07 مارس 2019 06:31 م
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فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات.. تعرف على المواعيد

الخميس، 07 مارس 2019 04:58 م
فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات.. تعرف على المواعيد انقطاع الكهرباء -ارشيفيه
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيام :السبت والأحد والاثنين (9و10و11 مارس على الترتيب) ،عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات  لضمان استمرارالخدمة بالشكل المطلوب ، وبيانها كالتالي :
 
وحسب قطاع كهرباء بنى سويف فانه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عز الدين يوم السبت 9/3/2019،من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ،والذي يغذي منطقة حلمي الملط وضواحيها
 
كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الأوقاف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الأحد 10/3/2019،والذي يغذي أبراج الأوقاف وعزبة التحرير (الصفيح)
 
ويتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرمد والتجارة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الاثنين 11/3/2019 ، والذي يغذي منطقة الرمد والحي الغربي
 
 

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