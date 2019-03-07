فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع بسعر الجملة لمساعدة ربات المنازل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت صور المشاركة المجتمعية التى يقدمها شباب وفتيات كفر الشيخ لتوفير السلع الغذائية بأسعار الجملة بكفر الشيخ، ومن بين تلك الصور المضيئة 4 فتيات يعملن على إقامة معرض لتوفير السلع الغذائية والملابس بنظام "أوبن داى" اللائى لم يهتممن بالمكسب المادى بقدر اهتمامهن بإدخال الفرحة على الأسر، بتوفير السلع بسعر الجملة.

وتقول بيداء الحبشى لـ"اليوم السابع" خريجة كلية الآداب، قسم علم النفس، إنها برغم ظروفها الخاصة التى تمر بها، لأنها من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها تهوى العمل الاجتماعى، لأنها تجد فيه الراحة النفسية، بل إنها تشعر بالفخر بتلك الظروف التى جعلتها تقدم ما يفيد المجتمع، مؤكدة أنها ليس هدفها الكسب المادى ولكن، رؤية الفرحة والسعادة على وجوه الأهالى وهم يقبلون لشراء السلع المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 40 % مشيرة إلى إنهن يتحملن الوقت والجهد للحصول على منتج متميز بأسعار مخفضة.

وأشارت بيداء، إلى توجهن إلى مجلس مدينة كفر الشيخ، وتمكن من الحصول على موقع فى مساكن الأوقاف على طريق الاستاد، لإقامة خيمة كبيرة لتوفير السلع المتعددة من لحوم وأسماك مزرعة غليون، وسلع متعددة وكلها بسعر الجملة لمدة يوم بعد غد الخميس.

فيما أوضحت أية علاء المغازى، حاصلة على كلية التجارية " انجليزى”، إنهن اجتمعن على المشاركة فى العمل العام، ولكن بشكل ايجابى، لأنهن يشعرن بما تشعر به ربات البيوت المصرية من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فقررن تنظيم معارض كل شهر، لافتة إلى أن المعرض يكون لمدة يوم واحد فقط.

ولفتت إلى إنهن سينظمن معرضين قبل وأثناء شهر رمضان المقبل تحت عنوان "جانا رمضان"، وبعده معرض "جانا العيد" لتوفير الملابس بأسعار مخفضة بدون عائد أو مكسب لأنهن لا يسعن للربح، وربحهن الوحيد الفرحة والسعادة التى ترتسم على وجوه ربات البيوت والأطفال وهم يقبلون على المعرض، ويهجرون الأسواق، ولأن الأمر ليس بالأمر السهل.

وفى هذا السياق تقول أميرة سعد الجديلى، حاصلة على كلية التربية النوعية، إنهن اعتمدن على الله فى تنفيذ فكرة تنظيم المعارض المخفضة، مؤكدة أنها تدعو كل الشباب والفتيات بالمشاركة فى الأعمال العامة والاجتماعية، لخدمة أسرنا والمساهمة فى تنمية بلدنا.

وبينما تقول منى الدسوقى عمر، حاصلة على كلية الآداب قسم آثار، نتمنى أن كل الفتيات يتبنين تلك الفكرة فى الاتجاه للشركات المتعددة، وشراء السلع بسعر التكلفة، ويمكن سداد ثمن تلك السلع عقب انتهاء من المعرض، والارتضاء بالمكسب القليل، ويكفى احساس الإنسان بالرضى فى سعادة الآخرين.



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع (8)



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع (1)



فتيات بكفر الشيخ تنظمن المعارض لتوفير السلع (2)