غرفة التجارة الليبية: مصر الداعم الأول لدولة ليبيا ونحن امتداد لمصر

الاسكندرية جاكلين منير

قال أحمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية الليبية، أن مصر الداعم الأول لدولة ليبيا، وإن ليبيا الامتداد الأول لمصر، مشددا على ضرورة التكامل الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة القادمة أكثر من السابق، مشيدا بالدور المصرى فى استضافة أبناء ليبيا على أرضها خلال السنوات الأخيرة العصيبة على مرت عليها.

وقال الرعيض، "علينا أن نبدأ من جديد وكلنا ثقة فى أنفسنا وفى أصدقائنا بمصر، فالبلدين يحتاج كل منهما إلى الآخر"، خاصة إن ليبيا ستبدأ مرحلة الأعمال قريبا، داعيا الشركات المصرية للمشاركة فى مرحلة الإعمار القادمة، مؤكدا أن السوق الليبى سوق واعد.

وجاء ذلك، خلال ملتقى الأعمال الثاني "ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة"، الذى نظمته الغرفة التجارية بالأسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وقال صالح خطاب قنصل عام دولة ليبيا بمصر "إن مصر وطننا الثانى، وأن ليبيا تهتم بالتنسيق فى شتى المجالات مع جميع الأشقاء العرب وخاصة مصر"، قائلا إن ليبيا ومصر شعب واحد منذ عمق التاريخ والعلاقة تجاوزت البروتكولات والاتفاقيات، وهناك صلات عرق ونسب بين الشعبين، وأكد على العمل لخلق قوة اقتصادية تخدم مصالح الشعبين، خاصة وأن هناك مقومات خلق سوق عربية مشتركة .

ومن جانبه، قال هانى سفراكس رئيس الجانب الليبي فى الغرفة المصرية الليبية المشتركة، إن الغرفة تعمل على تفعيل الدور المشترك لزيادة الحركة بين البلدين، وتذليل كافة معوقات التجارة البينية بين البلدين، خاصة وأن ليبيا تعتمد على مصر فى مرحلة إعادة الأعمار.