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غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخميس، 07 مارس 2019 11:14 ص
غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 22  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة  والصغرى 10  درجات ، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى  28 درجة والصغرى 12 درجة ، وسانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 4 درجات.
 
 
 

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