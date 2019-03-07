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عمومية شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية يسحب الثقة من مجلس الإدارة

الخميس، 07 مارس 2019 04:03 م
عمومية شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية يسحب الثقة من مجلس الإدارة عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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قررت الجمعية العمومية "العادية"، لشعبة شركات الحاق العمالة المصرية بغرفة الجيزة التجارية، سحب الثقة من أحمد سعد، وتجميد نشاط الشعبة لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية آخرى، وانتخاب مجلس إدارة يمثل القطاع الاكبر للشركات.

 

وقال سعيد الخباز عضو مجلس إدارة الشعبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية شارك فيها ممثلين لـ91 شركة من الشركات العاملة بالنشاط وناقش الحضور نشاط الشعبة منذ انتخابها، مشيرا إلى أن الشعبة فى حاجة إلى رئيس جديد يمد يد العون لكافة الجهات التى تتعامل معها الشركات وفتح أسواق عمل جديدة للقطاع.

 

ومن جانبه قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه يحق لأى شعبة فى الغرفة عقد اجتماع جمعية عمومية وسحب الثقة من رئيس الشعبة طالما أن ذلك يحدث فى إطار القانون، مشيرا إلى أنه تم رفع قرار الجمعية العمومية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لاتخاذ قرارها.

 

وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع"، أنه قبول سحب الثقة يعنى ضرورة الدعوة إلى انتخابات للشعبة لاكتمال مجلس الإدارة لتقوم بأنشطتها بشكل قانونى.


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