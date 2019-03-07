عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" بنادى السينما بالإسكندرية

قررت دار الأوبرا بالإسكندرية عودة نادى السينما لبرنامج نشاط دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل.

حيث يعرض فى السابعة مساء الجمعة 8 مارس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فيلم موسيقى فى بر مصر ( المكان ) من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة سيناريو وإخراج حنان راضى.

يهدف الفيلم إلى إبراز الهوية المصرية المتفردة من خلال جولة فى موسيقى الأقاليم والتى تحمل طابع يختلف من محافظة لأخرى، مستعرضا عدة نماذج فنية فى مطروح، الإسماعيلية، الغربية، قنا، أسوان إلى جانب الموسيقى المميزة لمنطقة النوبة وقبائل العبابدة والبشاريه بقرية بلانة.