ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط الجديدة

أسيوط- هيثم البدرى

تمكن ضباط قسم شرطة أسيوط الجديدة من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة البوابات الحديدية.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ضبط " أيمن ف. م"، 39 سنة، عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك أثناء قيامه بسرقة أبواب حديدية من المنطقة السكنية الرابعة "إبنى بيتك" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبمواجهته أقر بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بالاشتراك مع آخرين "محددين" مستخدمين السيارة رقم (ى رج 3628 ) نقل قيادة المتهم الأول، وأقر بإرتكابهم عدة وقائع مماثلة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المسروقات، و تم استدعاء المُبلغين وتعرفوا على المسروقات الخاصة بهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.