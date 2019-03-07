video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط الجديدة

الخميس، 07 مارس 2019 01:00 م
ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط الجديدة حبس -ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق
تمكن ضباط قسم شرطة أسيوط الجديدة من ضبط  أحد عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة البوابات الحديدية.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ضبط " أيمن ف. م"،  39 سنة، عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك أثناء قيامه بسرقة أبواب حديدية من المنطقة السكنية الرابعة "إبنى بيتك" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.
 
وبمواجهته أقر بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بالاشتراك مع آخرين "محددين" مستخدمين السيارة رقم (ى رج 3628 ) نقل قيادة المتهم الأول، وأقر بإرتكابهم  عدة وقائع مماثلة.
 
وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المسروقات، و تم استدعاء المُبلغين وتعرفوا على المسروقات الخاصة بهم.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مواشى ويعيدها لأصحابها فى الخليفة

إحالة أوراق عامل قتل مواطنة بغرض سرقتها بالجمالية لفضيلة المفتى

سقوط تشكيل عصابى وراء ارتكاب 20 واقعة سرقة للسيارات فى القاهرة

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

امن اسيوط

حوادث اسيوط

اسيوط الجديدة




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة