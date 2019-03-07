صور .. وضع حجر أساس عمارة سكنية لسكان منطقة الطابية العشوائية بمطروح

مطروح – حسن مشالي

وضع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الخميس، حجر الأساس لعمارة السكنية بمنطقة الطابية العشوائية، وسط مدينة مرسى مطروح، والمخصصة لسكان المنطقة، للبدء فى أعمال تطويرها، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة ونواب البرلمان والمهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس إبراهيم الحفيان ، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من العمد والمشايخ.

وأكد محافظ مطروح، أن مشروع تطوير منطقة الطابية وتحويلها إلى منطقة حضارية، يأتي بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، بإنشاء مجمع سكنى على أعلى مستوى من الخدمات والمرافق بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، مع الإسراع فى الانتهاء منها خلال أقل من عام، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة القضاء على العشوائيات والمساكن الآيلة للسقوط، وتوفير حياة آمنة للمواطنين حفاظاً على أرواحهم وبما يتيح توفير الخدمات الرئيسية والبنية التحتية للمنطقة.

وأضاف المحافظ، بأن أعمال التطوير تشمل إقامة عمارة سكنية مكونة من طابق أرضي و 7 طوابق متكررة، يضم كل دور 8 وحدات سكنية بإجمالي 64 وحدة سكنية، بمتوسط مساحة الوحدة 125 مترًا مسطحًا، والعمارة مجهزة بـ 2 مصعد بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تطوير منطقة الطابية، سيتم إعلان مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ووجه المحافظ، الشكر للمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، على تعاون الصندوق الدائم مع المحافظة للقضاء على العشوائيات وتحويلها لأماكن آمنة تليق بالمواطن، وبطبيعة المحافظة السياحية، تمهيداً لإعلان محافظة مطروح خالية من العشوائيات بعد الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الطابية.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للعمدة منعم اسرافيل، على دوره فى التنسيق مع الأهالي والتواصل معهم، من اجل المصلحة العامة ،ومن جانبهم تقدم أهالي منطقة الطابية، بالشكر لمحافظ مطروح على جهوده للارتقاء بالمنطقة.

يذكر أن محافظ مطروح، نجح فى وقت سابق بإقناع أهالى منطقة الطابية القديمة بإخلائها، والانتهاء من تسليمهم عقود وحدة سكنية بالمجان وأخري بخصم 30 % من تكلفتها بالبرج السكني البديل لكل أسرة، من أهالي منطقة الطابية، وعددهم 32 أسرة مع حصول كل أسرة على مقابل إيجار شهري مؤقت بمسكن أخر، لحين الانتهاء من إقامة العمارة السكنية، وعودة الأهالي سكان للمنطقة وتسليمهم الوحدات المخصصة لهم.



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية



وضع حجر أساس عمارة سكنية سكان منطقة الطابية العشوائية