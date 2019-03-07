صور ..وزيرة الثقافة تفتتح معرض دمنهور للكتاب بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت منذ قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمرافقة الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، معرض دمنهور للكتاب فى دورته الرابعة، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور نخبه من رموز الفنون والثقافة فى مصر.

وفى لمسه انسانية، شارك فى قص شريط الافتتاح مع وزيرة الثقافة، أحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويتضمن برنامج افتتاح المعرض، الذى يستمر لمدة على مدار 10 أيام، ويشارك فيه 35 ناشرا، عرض فنى بعنوان ملحمة وطنية فى حب مصر، وندوة ثقافية للروائى يوسف القعيد، بالإضافة إلى أمسية شعرية.