video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الفيوم ونائب وزير التعليم يفتتحان "ملتقى التوجيه الوظيفى الخامس"

الخميس، 07 مارس 2019 03:48 م
صور.. محافظ الفيوم ونائب وزير التعليم يفتتحان "ملتقى التوجيه الوظيفى الخامس"
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق
افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات ملتقي "التوجيه الوظيفي الخامس" بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بدمو، تحت شعار "شغلانتي مستقبلي"، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفليتشى لونجومباردى رئيس وحدة التعاون بالسفارة الايطالية نائباً عن السفير الإيطالى، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.
 
أشار محافظ الفيوم، أن المؤتمر يهدف إلي فتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع، لإطلاعهم على فرص العمل المتاحة بهذه المنشآت، إضافة إلى التعريف بمهارات الطلاب، وإمكانية تطوير هذه المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
 
وأوضح المحافظ، أن ملتقي التوجيه الوظيفى يشارك فى فعالياته أكثر من 30 شركة ومجموعة مصانع تعمل فى مجالات مختلفة، وأكثر من 700 طالب وطالبة من المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الاعدادية، كما يتم عقد ورش تعريفية للطلاب حول تنمية مهاراتهم البشرية.
 
وأشاد محافظ الفيوم، بدور ملتقيات التوجيه الوظيفي في توعية الطلاب وتعريفهم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك دور مجمع التعليم التكنولوجى الذي يُعد أحد ثمار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والإيطالية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمشاركة فى تطوير منظومة العمل والآداء.
 
كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، عددًا من الورش الكهربائية والميكانيكية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، واستمع لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل الماكينات ودورها فى التطوير والتنمية، كما تفقد عروض الشركات التوضيحية حول الفرص الوظيفية المتاحة.
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(1)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(2)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(3)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(4)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(5)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(6)
 
محافظ-الفيوم-ونائب-وزير-التعليم-يفتتحان-ملتقى-التوجيه-الوظيفى-الخامس-(7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. علاء عابد ومحافظ الفيوم والنواب يشهدون حفل تكريم الشهداء

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وزاره التربيه و التعليم

التعليم الفنى

السفاره الايطاليه




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة