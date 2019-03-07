صور.. مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة

الغربية - عادل ضرة

تابع المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، يرافقه مسعد داود رئيس حى أول المحلة واللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، خطة حملات النظافة بمدينة المحلة الكبرى والتى بدأت خلال الأيام الماضية، فى إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة الحفاظ على حالة النظافة العامة لمدينة المحلة ومراكزها.

وبدأت الحملة بشارع الرجبى بنطاق حى أول المحلة وتم رفع القمامة من حرم السكة الحديد بعد شكاوى الأهالى منها، إلى جانب أعمال الصرف والمياه والكهرباء لسرعة البدء فى رصف الشارع والتى بدأت مراحله الأولية.

وشملت حملات النظافة بنطاق حى ثان شارع ضباط الشرطة والجمهورية وطلعت حرب وحديقة السندباد وحرم السكة الحديد ومنطقة صندفا ونعمان الأعصر والششتاوى وسوق الجملة، وتم عمل غرف فى بعض الشوارع لتكون نقاط تجميع، بالإضافة للبدء فى تجريف شوارع إبراهيم عنب، الصياد، الشرطة، الترعة، تمهيدا للبدء فى عمليات الرصف فى تلك الشوارع، بالإضافة إلى أعمال التجميل فى المدخل الجنوبى لمدينة المحلة، بزرع وتقليم الأشجار وبناء أحواض الزهور بجوار نصب الجدارية وتشغيل النافورة.

يذكر أنه يتم رفع ما يقرب 400 طن قمامة من شوارع الأحياء على ثلاث فترات يوميا وحوالى 150 طن قمامة من مركز المحلة.

وشدد رئيس مدينة المحلة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إلزام متعهدى القمامة بالقرى بالجمع اليومى للقمامة وسرعة تسليمها لمصنع تدوير القمامة بطريق المحلة الجابرية حتى لا يحدث أى تراكمات للقمامة.

فى ذات السياق عقد رئيس المدينة اجتماعا موسعا مع مسؤلى العلاج الحر ومديرى المستشفيات العامة ومسؤلى الاحياء، وكلف المنشات الطبيه بنقل نفاياتها الى احدى المستشفيات العامة (الصدر- المستشفى العام – الحميات) وتكليف اللجنة بمتابعة المنشآت الطبية المختلفة ومراجعة الكميات الواردة من المنشآت الطبية إلى إدارة النفايات بحيث تتناسب مع حجم العمل بتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة (1)



مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة (2)



مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة (3)



مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة (4)