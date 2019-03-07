صور..ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه _ابراهيم سالم.

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بتوجيهات من الدكتورة أمل العيسلي مديرة المديرية والدكتور ناصر أبو سنه مدير عام المجازر و الصحة العامة و الدكتور حاتم عبد الحكم مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأماكن عرضها وبيعها .





واستهدفت الحمله المكبرة محلات و ثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزاره بقيادة الدكتور أيمن هشام الشعراوى طبيب تفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية و الدكتور محمد حسين بالإدارة البيطريه بشبرا و رشاد سمير مفتش أغذية بالإدارة الصحية بحي شرق شبرا الخيمة وبالاشتراك مع مجلس مدينة شبرا برئاسة اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينه شبرا الخيمة.

وتم ضبط حوالي نصف طن لحوم ودهون حيوانيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم ضبط عدد 4 محلات جزاره ومطعم شهير بحي شرق شبرا الخيمة وتم ضبط عند أحد الجزارين ويدعى" ف. ص" بمنطقة اسكو بهتيم ختم يستخدم في ختم الذبائح ومزور ويشبه تماما اختام المجازر الحكومية والخاصة وتم تحرير محاضر للمخالفين وتتولي النيابة العامه التحقيقات.