صور.. انهيار أجزاء عقار غرب الإسكندرية دون إصابات

تلقى حي غرب الإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال اليوم الخميس بلاغ من شرطة النجدة بشأن سقوط إجزاء من العقار 41، 43 السيد عبد الكريم متفرع من شارع راغب.

وانتقلت الاجهزة التنفيذية للحى للفحص والمعاينة و تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وميزانين وأربعة عشر طابق علوى وعرض الشارع لا يتعدى ثمانية أمتار وكذلك بمعاينة الظاهرية للعقار تبين وجود شروخات بالحوائط عرضية وطولية بدور الميزانين والدور الثاني والدور السادس والدور التاسع والحادي عشر والثاني عشر بالفحص والمراجعة الإدارة الهندسية أن العقار صادر له قرارات إزالة بناء بدون ترخيص والعقار ويقيم بالعقار 37 أسرة وأجمالي عدد الشقق 42 شقة وجارى أتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية اللازمة حيال الواقعة.