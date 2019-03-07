صور.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية "لقمة العيش بشبرا الخيمة"

القليوبية - نيفين طه

دموع وأحزان ارتسمت على ملامح أسرة ضحية لقمة العيش بمدينة شبرا الخيمة "إبراهيم"، التقت محررة اليوم السابع ، بوالدة المجنى عليه "إبراهيم"، وتقول الحاجة "ليلى"ابنى غلبان على قد حاله، بيأجر التوك توك، ليعمل علية من أجل الإنفاق عليا أنا وأشقائه وابنة الصغير "محمد"، وبدأت "الأم المكلوبة "تبكى مرددة عيزة القصاص لأبنى ، عيزاهم يشنقوا الى قتلوة زى معملوا فى ابنى.

"قلبى مولع نار"ابنى كان مريض ، طلبت منه أنه يجلس بالمنزل لكنه رفض ، قائلا لى هروح اشتغل لم يكن معى مال عشان أجيب أكل لكى وزوجته ابنى، ولم أعلم أنه خرج ولم يعد لى إلا جثة مقطعة.

وأردفت الأم "رأيت ابنى متقطع فى ظهره ورقبتة وكل جسدة ، ماذا فعل جراء كل هذا دول مش بشر دول كفره، نارى لن تبرد الا بأعدامهم بميدان عام، ابنى أتربى يتيم، وابنة هيتربى زية من غير أب وظلت الأم تبكى قائلة ابنة كل يوم يسألنى بابا فين.. برد عليه فى الجنة عند ربنا.

"عيزة حق زوجى " بهذه الكلمات عبرت زوجة المجنى عليها عن حزنها عن فقد زوجها ، وعائلها الوحيد ، مضيفة أن يوم الحادث خرج ليعمل على التوك توك وآخر مكالمة بينا ، طلب منى ان أخلى بالى من والدته ونجله ، وطلب منى أن ننتظره للعشاء سويا، ولم أعلم أنها ستكون آخر مكالمة فبعد تلك المكالمة أغلق هاتفه حتى علمنا بتلك الواقعة البشعة، منهم لله حرمونى منه أنا وابنه المسكين، عيزة القصاص والإعدام من هؤلاء القتلة.

وقال "محمود" صديق المجنى عليه، الله يرحمة "إبراهيم "كان أخ وابن حلال طيلة عمرة، كان كل همه الإنفاق على والدته وإخواته البنات وزوجته، فكان يعمل على ذلك "التوك توك"، يوميا منذ الساعة السابعة صباحا لا يعود إلا ليلا، وعندما كنت أقول له، أعطى نفسك راحة يا إبراهيم، يرد قائلا: "عندى عائلة فى رقبتى".

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطار ا من مستشفى ناصر العام ،بوفاة المدعو"إبراهيم. ر ر "27 سنة، سائق توك توك ومقيم منطى، دائرة مركز قليوب ،اثر اصابته بجرح تهتكى بالرأس ونزيف بالمخ ،وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو " أحمد. ر .ر " 29 سنة، ترزى، قرر اختفاء شقيقه بمركبة التوك توك قيادته حال عمله عليها بمنطقة حدائق القبة، وأنه قد توصل إلى وجود المركبة بالجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع فى إطار البحث عن شقيقه.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية ، وتم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة هم كل من : "تامر.ص"42سنة ، سائق، وشقيقه"ايهاب.ث"52سنة ، سائق، وأملاك. ك"29 سنة، عاطل، والذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة مركبات التوك التوك ومتعلقات قائديها بأسلوب الاستدراج، وعقب تقنين الإجراءات ،وباستهداف المتهمين بمعرفة العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة ، أمكن ضبطهم، بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا تفصيليا بالحادث حيث قام المتهمين باستقلال مركبة التوك توك برفقة المجنى عليه من أمام مصنع كريستال عصفور - دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص، وحال سيرهم بالطريق قاموا بإعطائه مشروب (زبادوه) أعدوه سلفا متخلط به بعض الأقراص المخدرة ،وعقب تناوله شعر بحالة من النعاس فقاموا بوضعه بالمقعد الخلفى وقيام أحدهم بقيادة المركبة ،واسفل الطريق الدائرى بطريق ترعة الإسماعلية –دائرة القسم مكان العثور على المجنى عليه ،قاموا بدفعه والقائه خارج المركبة اثناء سيرها مما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائرى وأحداث اصابته التى أودت بحياته ،وفروا هاربين ،وأضافوا قيامهم عقب ذلك بالتصرف فى مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عملائهما (سيئ النية) كل من: "مجدى.ف"38 سنة، سائق، و"احمد.ر"28 سنة، عاطل ، بمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقروا بصحتها ،وشراء مركبات التوك توك المستولى عليها وقيامهما بتغيير معالمهما وطمس بياناتها وإعادة بيعها ،بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبتى التوك توك المستولى عليهما بالوقائع الآخرى،وتم التحفظ عليهم،تحرر عن ذالك المحضر رقم 8945 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.