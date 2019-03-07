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صرف علاج مجانى لـ6736 حالة سكر وضغط ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الخميس، 07 مارس 2019 01:15 م
صرف علاج مجانى لـ6736 حالة سكر وضغط ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية حمله 100 مليون صحه-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة و الوحدات الصحية تشهد إقبالا من المواطنين من الجنسين للمشاركة في حملة 100 مليون صحة وإجراء المسح الطبي عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.
 
وأشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 763 ألف و 975 مواطن ،وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 37 حالة ، منهم  ٢١ حالة بمركز  بمستشفي بلبيس المركزي ليصل إجمالي من تسلم العلاج حتي الآن بمستشفي بلبيس 30 حالة بالإضافة لعدد ٧ حالات بمركز الإحالة بمستشفي حميات ، و  إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) هو 6736 حالة.
 
في سياق متصل قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  مجازاة ٧٢  طبيب وإداري بمستشفي مشتول السوق المركزي التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني ، ذلك بعد مرور لجنة من ادارة المتابعة و رصدت المجازين .
 

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