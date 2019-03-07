سيناتور أمريكية تكشف أمام الكونجرس تعرضها للاغتصاب أثناء عملها بالجيش

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت سيناتور أمريكية، أمس الأربعاء، عن تعرضها للاغتصاب أثناء خدمتها فى جيش الولايات المتحدة قبل سنوات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، فإن السيناتور الجمهورية عن ولاية أريزونا "مارثا مسالى" كشفت عن الأمر خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ حول الاعتداءات الجنسية فى الجيش.

وقالت مسالى أمام الشهود الحاضرين "فمثلكم، أنا أيضا نجوت من اعتداء جنسى فى الجيش" لكنها قال إنها لم تبلغ عن الأمر، ولم تثق فى النظام لكى تقوم بذلك، وأضافت أنها تركت القوات الجوية التى كانت تخدم بها فيما بعد بسبب يأسها.

وأشارت إلى أنها ومثل الكثير من الضحايا شعرت بأن النظام يغتصبها مرارا، لكنها لم تترك الجيش وقررت البقاء، ووصفت قضية الاعتداءات الجنسية فى الجيش فى أنها شخصية للغاية لها، وأوضحت أنها تعرضت للاغتصاب من ضابط أعلى منها.

ولفتت السيناتور الجمهورية إلى أن جهودا بذلت لوقف الاعتداءات الجنسية فى الجيش الأمريكى، لكن الطريق لا يزال طويلا.

وقال مساعد للسيناتور لشبكة "سى إن إن" إنها قضت الأيام الأخيرة الماضية تعمل على هذه الشهادة التى أدلت بها، وقد شعرت بالحاجة للكشف عن الأمر لأنها أرادت أن تتحدث بصدق مع الشهود.

وقد تدرجت مسالى فى القوات الجوية حتى وصلت إلى رتبة عقيد قبل أن تتقاعد، وكانت أول امرأة أمريكية تحلق فى معارك قتالية بعد رفع الحظر على مشاركة النساء.