سفر وعودة 1410 مصريين وليبيين و 380 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1410 مصريين وليبيين و 380 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1103 إلى الجانب الليبي، بينهم 290مصريا و813 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 307 بينهم 257 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 50 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 181 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 199 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.