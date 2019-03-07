زورقان حربيان إسرائيليان ينتهكان سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

وكالات الأنباء

عاودت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية، من خلال الدوريات التى تقوم بها زاورقها الحربية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، فى انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مديرية التوجيه فى الجيش اللبنانى فى بيان اليوم، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 925 مترًا.

كما أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاثة مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 925 مترًا.

وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.